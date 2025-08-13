Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı
Amasya'da Erdal Ç.'nin kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Erdal Ç. yönetimindeki 35 AC 6531 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
