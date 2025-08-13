Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı
Amasya'da Erdal Ç.'nin kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Erdal Ç. yönetimindeki 35 AC 6531 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel