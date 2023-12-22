Amasya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Ayhan A. idaresindeki 07 BVG 30 plakalı otomobil, Ulubey mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.