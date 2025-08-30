Amasya'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

A.O.D. idaresindeki 34 EOY 377 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 55 HP 350 plakalı otomobil Taşova ilçesi Çambükü köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü A.O.D. ile her iki otomobilde bulunan Y.A.B, S.B, B.B. ve S.T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.