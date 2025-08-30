Amasya'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Amasya'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

A.O.D. idaresindeki 34 EOY 377 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 55 HP 350 plakalı otomobil Taşova ilçesi Çambükü köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü A.O.D. ile her iki otomobilde bulunan Y.A.B, S.B, B.B. ve S.T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
