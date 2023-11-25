Amasya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Amasya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki eşi ise yaralandı.

Kaza, Amasya merkez Kuzgeçe köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Berber'in kullandığı 05 BC 694 plakalı otomobil kontrolden çıkması sonucu yolun kıyısındaki toprak alana girip ağaca çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilin sürücüsü olan Amasya Üniversitesi personeli Ayhan Berber olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Hamide Berber ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA