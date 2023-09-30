Amasya'da Otomobil Kazası: İki Yaya Hayatını Kaybetti
Amasya'da Mustafa Kemal B'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin'e çarptıktan sonra bariyere vurdu. Kazada, Kaleköylüoğlu ve Şahin hayatını kaybetti.
Amasya'da otomobilin çarptığı iki yaya yaşamını yitirdi.
Mustafa Kemal B'nin kullandığı 05 ADD 727 plakalı otomobil, Kaleköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin'e çarptıktan sonra savrularak bariyere vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaleköylüoğlu ve Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Güncel