Amasya'da Otomobil Kazası: 4 Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Amasya'da bariyerlere çarpan otomobil, 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü D.A. ve yanındaki 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

AMASYA'da bariyerlere çarpan otomobil, 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 4 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D.A.'nın (22), kontrolünü yitirdiği 06 CVE 806 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencileri sürücü D.A. ile araçtaki E.O. (19), A.E. (21) ve E.B. (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

