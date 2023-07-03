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Amasya'da otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

Amasya'da otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yol kenarına devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

S.A. (32) idaresindeki 07 ASJ 317 plakalı otomobil Sazlıca köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Amasya Güncel Haberler

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