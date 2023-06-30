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Amasya'da otomobil kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail A. (41) idaresindeki 16 AGY 654 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Recep A. (67), Ramize A. (69), Buğra A. (5), Sevgi A. (41) ve Emine Ç. (65) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

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