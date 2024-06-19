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Amasya'da otomobil kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Adem Ş. (48) yönetimindeki 55 SA 822 plakalı otomobil, Bacakoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Vildan (47) ve kızları Dilara Ş'nin (22) yanı sıra 2 çocukları daha yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Dilara Ş, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy trafik Amasya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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