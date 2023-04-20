Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferdi Turgut idaresindeki 34 DOE 459 plakalı otomobil, kum ocağı mevkisinde, Hüseyin Tutum'un kullandığı 05 HH 987 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Turgut yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel