Üye Girişi
Haberi Paylaş
Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferdi Turgut idaresindeki 34 DOE 459 plakalı otomobil, kum ocağı mevkisinde, Hüseyin Tutum'un kullandığı 05 HH 987 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Turgut yaralandı.

Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title