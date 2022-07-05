Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler

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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Necati Duman yönetimindeki BOT X 2023 yabancı plakalı otomobil, Öğretmenevi mevkisinde Mehmet Hanifi Çınar'ın kullandığı 80 AAS 577 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Tarık Barak, Sena Duman, Gülhacer Duman, Mine Yiğit, Melis Yiğit, Mehmet Ali Taş ve Hasret Taş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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