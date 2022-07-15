Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaşar H. idaresindeki 05 ABS 952 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde, Nihat S'nin kullandığı 06 ET 7160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emre S, Tuna S, Cafer U, Alaattin K. ve Zeki B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Cihan Okur - Güncel Amasya Güncel Haberler

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