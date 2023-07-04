Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özkan Ö. idaresindeki 07 FET 63 plakalı hafif ticari araç, Sarıköy mevkiinde Elvan Ü. yönetimindeki 34 VDG 52 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sema Ü. ve İlknur Ö. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel