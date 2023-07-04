Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.