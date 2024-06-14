Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 7 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi