Amasya'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sürücü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yasin A'nın kullandığı 05 ACP 058 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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