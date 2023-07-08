Amasya'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 5 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a seyir halinde olan Nail Özgür Güneridaresindeki 34 PE 8199 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sağ şeritten aniden önüne manevra yapan Mehmet Uçar'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Savrulan otomobil orta refüje çıktı. Otomobil sürücüsü, yanındaki Filiz Güner (34), Özkan Günerile elektrikli bisiklet sürücüsü ve eşi Havva Uçar yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından ambulansa taşınarak Taşova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dört yaralı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.