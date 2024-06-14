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Amasya'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde mezarlık ziyareti sırasında otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ailesiyle mezarlık ziyaretine giden M.S'nin kullandığı 05 FL 779 plakalı otomobil, mezarlık içinde ilerlediği yoldan alt taraftaki yola devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra beraberindeki eşi O.S. ile çocukları K.S, B.S. ve A.B.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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