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Amasya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Amasya'da K.S. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

K.S. idaresindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, Yeşil Yenice mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

Otomobildeki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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