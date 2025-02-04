Amasya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

K.S. idaresindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, Yeşil Yenice mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

Otomobildeki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.