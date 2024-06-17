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Amasya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet L. idaresindeki 05 ABR 089 plakalı otomobil, Yassıcal Kavşağı'nda, Halil B'nin kullandığı 05 ER 323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 05 ER 323 plakalı araçta bulunan Ahmet B, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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