Amasya'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.N. idaresindeki 05 ADK 408 plakalı otomobil, Harmanlar Mahallesi Kar Sokak Kavşağı'nda, M.E'nin kullandığı 05 DH 266 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.