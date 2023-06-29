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Amasya'da otomobil bariyerlere çarptı, 6 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil bariyerlere çarptı, 6 kişi yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı ve 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza bugün Merzifon ilçesi Kamışlı mevkinde meydana geldi. İsmail Abaylı (42) yönetimindeki 16 AGY 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Abaylı ile birlikte yanında bulunan babası Recep Abaylı (67), annesi Ramize Abaylı (69), oğlu Buğra Abaylı (5), eşi Sevgi Abaylı ile Emine Çetin (65) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

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