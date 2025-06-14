Amasya'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Amasya'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili demir bariyerlere çarptı. 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde çevre yolu yol ayrımında meydana geldi. Kent merkezinden Tokat istikametine seyir halinde olan Tuğba G. (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve Azra Cemre G. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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