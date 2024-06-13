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Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

M.İ. (45) yönetimindeki 34 DB 6155 plakalı otomobil, İstanbul-Merzifon kara yolu Akören köyü yakınlarında bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.İ. (43) ve H.İ. (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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