Amasya'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 7 Yaralı
Taşova ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçlara çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 60 EZ 446 plakalı otomobil, Dörtyol köyü mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A.Ç., G.A.Ç., E.A.Ç., E.E.Ç., Ü.H. ve N.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşova ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel