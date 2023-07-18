Amasya'da Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarptıktan sonra devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.