Amasya'da Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Mehmet K'nin kullandığı 05 HO 1003 plakalı halk otobüsü ile Mehmet M. idaresindeki 05 BE 688 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Esra M, yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
