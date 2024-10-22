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Amasya'da Oto Tamirhanesinde Yangın: İki Araç Zarar Gördü

Amasya'da Oto Tamirhanesinde Yangın: İki Araç Zarar Gördü
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Amasya'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iki otomobil zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 otomobil zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Oktay Erboğa'ya ait oto tamirhanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada büyüyen alevler iş yerinde bulunan 2 aracı da sardı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Tamirhanenin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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