Amasya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Amasya'nın Helvacı mahallesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü.

Amasya'da meydana gelen ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Helvacı mahallesinde ot yangınını görenler durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler ot yangınını kısa sürede kontrol altına alarak çevreye sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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