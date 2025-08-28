Amasya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Amasya'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Kızılkışlacık köyü Koçalan mezrasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Amasya ve Taşova ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüklerinin arazözleri ile Amasya Belediyesi ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıca yangının söndürülmesi çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter de destek veriyor.