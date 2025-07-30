Amasya'da Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü

AMASYA'da çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezdeki Amasya Paraşüt Tepesi mevkisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi'ne ait ekipler ve polis sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yapılan tespitlerde 3 hektarlık alanın yandığı belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.