Amasya'da Orman Yangını 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

AMASYA'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 35 hektar alan zarar gördü.

Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyunca ekipler karadan söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk ışıklarıyla helikopter yeniden yangına müdahale etti. Yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınırken, 35 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.