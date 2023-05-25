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Amasya'da Oluşan Hortumun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncel Haberler

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sağanak sonrası meydana gelen hortum, köydeki bir bağevinde hasara yol açtı ve ürün ekili arazilere zarar verdi.

Amasya'da oluşan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı köyünde önceki gün büyük paniğe yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sağanak sonrası oluşan hortumu köylerinde ilk defa gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir bağevinde hasara yol açan hortum ürün ekili arazilere de zarar verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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