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Amasya'da Oluşan Hortum Paniğe Yol Açtı

Amasya'da Oluşan Hortum Paniğe Yol Açtı

Güncel Haberler

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Ovabaşı Köyü'nde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu. Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.

Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Ovabaşı Köyü'nde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.

Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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