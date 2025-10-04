Amasya'da Okul Servisi ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

AMASYA'da okul servis minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda meydana geldi. Rıza S. yönetimindeki 05 S 5051 plakalı okul servis minibüsü ile Kader S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücü Kader S. ile yanındaki Şeyda D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.