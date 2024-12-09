Amasya'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Jandarma, polis ve zabıta ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla jandarma, polis ve zabıta ekiplerince, öğrencilerin güvenle yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.
Uygulamada, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.
Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.