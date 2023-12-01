Amasya'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan ilkokul 1. sınıf öğrencisini yaklaşık 3 kilometre ötede tesadüfen kayıp anonsunu duyan mahalle muhtarı buldu. Muhtar Osman Öngül, anonsta anlatıldığı gibi üstündeki montun renginden ve çantasından tanıdığı 6 yaşındaki çocuğu hava kararmak üzereyken bularak polislere teslim etti.

- Amasya'da okul çıkışı kaybolan çocuğu mahalle muhtarı buldu

AMASYA - Amasya'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan ilkokul 1. sınıf öğrencisini yaklaşık 3 kilometre ötede tesadüfen kayıp anonsunu duyan mahalle muhtarı buldu. Muhtar Osman Öngül, anonsta anlatıldığı gibi üstündeki montun renginden ve çantasından tanıdığı 6 yaşındaki çocuğu hava kararmak üzereyken bularak polislere teslim etti.

Amasya merkez Hacılar Meydanı Mahallesinde bulunan Serdar Zeren İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisi Y.G, okul çıkışı kendisini bekleyen servise binmeyip yürüyerek okuldan uzaklaştı. Bir süre öğrenciyi bekleyen servis sürücüsü durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okulun etrafını dolaşan öğretmenler polise ve çocuğun ailesine haber verdi. Okulundan yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan minik öğrencinin bulunması için belediye hoparlöründen iki defa kayıp anonsu verildi.

Anonsu dikkatlice dinleyen Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül, aracıyla ilerlerken anonsta anlatıldığı gibi üstünde bordo renk mont ve çanta bulunan 6 yaşındaki çocukla karşılaştı. Arabadan inip yolda yürüyen çocuğun yanına giden 40 yaşındaki Öngül, bir süre konuşup kayıp çocuk olduğunu anlaması üzerine haber verdiği polislere teslim etti.

"Muhtarlıktan ziyade vatandaşlık görevimi yaptım"

Evinin yolunu karıştırıp yaklaşık 3 saat boyunca kayıp olan çocuğu bulduğuna çok sevindiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Öngül, "Bir anda karşıma çıkınca heyecanlandım. Muhtarlıktan ziyade vatandaşlık görevimi yaptım" dedi. Sevimli afacana seslenen Öngül, "Başına herhangi bir şey gelebilirdi. Dikkat etsin. Büyüklerinin sözünden çıkmasın" diye konuştu. Muhtarlarını tebrik eden mahalle sakinlerinden Mahmut Doğan da, "Biz çok şanslıyız. Keşke her mahallenin böyle muhtarı olsa" şeklinde konuştu.