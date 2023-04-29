Amasya'da OKA'nın destekleyeceği projelerin sözleşmeleri imzalandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Amasya'da hayata geçirilen "2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği" sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

Kenteki bir otelde düzenlenen imza törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Bayram Çelik, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, kaymakamlar, ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar bütün yatırım konularına ilişkin proje fikirlerinin tartışıldığı, desteklendiği, ilgili tarafların bir araya getirildiği ara yüz olarak önemli rol üstlendiğini söyledi.

Yeni projelerin hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız 2023'te illerimize orta ve uzun vadeli kalkınma vizyonu kazandırmak için hep birlikte kaynakları daha etkin kullanmak için çaba göstermemiz gerekiyor. OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bütün bu süreçlerin stratejik çerçevede takibi için gereğini yaptığımızı, kaynakların en etkin kullanılması suretiyle yönetilmesinin alacağımız kararların esasını teşkil ettiğini bir kere daha belirtmek istiyorum. Projelerin hayata geçirilmesinde bizlere vizyon çizen, destek veren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin de desteklenecek projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle sözleşme imzalandı ve teşekkür belgeleri verildi.