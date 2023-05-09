AMASYA'DA ÖĞRETMEN VE VELİLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

AMASYA'da Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğretmen ve velileri kan bağışı kampanyası düzenledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü kan stoklarının azalması sebebiyle 28 Nisan- 15 Haziran 2023 tarihleri arasında kent merkezlerindeki okullarda öğretmen ve velilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışı kampanyası kapsamında okul bahçesinde bulunan Kızılay TIR'ında öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katkıda bulunan öğretmen ve velileri ziyaret etti. Türkmen kan bağışında bulunan tüm bağışçılara duyarlı davrandıkları içinde teşekkür etti.

EĞİTİM CAMİASI OLARAK FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, 'Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullarımızla birlikte Kızılay kan bağışının bir örneğini Bahçeleriçi İlkokulu'nda görüyoruz. Bu 28 Nisan'dan 13 Haziran'a kadar yürüttüğümüz bir çalışma. Merkezimizde yaklaşık 40 okulumuzda öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Velilerimizden ve öğretmenlerimizden yoğun bir katılım var. Tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Okullarımızın bulundukları bölgelerde de mahalle sakinlerini ve şehrimizin güzel insanlarını kan vermeye davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

VELİLER VE ÖĞRETMENLERDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kampanyaya destek vermek için kan bağışına gelen Bahçeleriçi İlkokulu öğretmeni Hakan Yaşar, 'Okulumuzun düzenlendiği kan bağışı kampanyasına okulumuzun öğretmeni olarak katkıda bulunmak istedim. Düzenli olarak kan veriyorum ve bu da benim 15'inci kan bağışım. Herkese sağlıklı yaşamak istiyorlarsa kan bağışında bulunmalarını tavsiye ederim' dedi.Kan bağışı çağrısında da bulunan okul velisi Tuğba Yücel ise, 'Buraya kan vermek için geldim. Kan vermek 5 dakikamızı alır. Herkesin canına can olalım. Gelin hep beraber birlik olalım, kan verelim' diye konuştu.(DHA)