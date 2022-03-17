Amasya'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi - Haberler

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Amasya'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Amasya'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine siber suçlarla ilgili eğitim verdi.

AMASYA (AA) - Amasya'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine siber suçlarla ilgili eğitim verdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen SİBERAY Programı kapsamında, ilkokul öğrencilerini siber suçlara karşı bilgilendirdi.

Eğitimlerde öğrencilere, internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuzluklar, siber suçlar, maruz kalınabilecek tehditler, zararlı yazılımlar, siber zorbalıklar, teknoloji bağımlılığı ve benzeri konularda alınabilecek tedbirlerle olası mağduriyetler durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından öğrencilere, siber suçlarla alakalı broşür dağıtımı yapıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Polis, Güncel, Haberler

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