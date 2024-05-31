Üye Girişi
Haberler

Amasya'da öğrenciler İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürü de öğrencilere destek verdi.

Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Amasya Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

İsrail'e tepki gösteren öğrencilere destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Öğrencilerimiz İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınamak, farkındalık oluşturmak, hissiyatlarını paylaşmak için hep bir ağızdan, 'Çocuklar ölmesin, zulüm dursun' nidalarıyla sesleniyor. Biz de kendileriyle aynı anı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amasya'dan hep beraber sesleniyoruz, çocuklar ölmesin, Filistin'de zulüm artık dursun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dua edilmesi ve öğrencilerin gökyüzüne siyah balon bırakmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Amasya Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title