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Amasya'da Öğrenciler, Filistin İçin Limonata Satışı Yaparak Yardım Topladı

Amasya'da Öğrenciler, Filistin İçin Limonata Satışı Yaparak Yardım Topladı
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Amasya'daki Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'i işgali nedeniyle farkındalık oluşturmak ve Filistin'e yardım sağlamak amacıyla hazırladıkları limonatayı satarak destek topladı.

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için okulun girişinde oluşturulan stantta hazırlanan limonataları arkadaşlarına ve öğretmenlerine sattı. Öğrenciler, farkındalık oluşturmanın yanı sıra elde edecekleri gelirle Filistin'e destek olmayı amaçlıyor.

Okul Müdürü Ahmet Eren, öğrencilerini bu duyarlı davranışları için tebrik ederek, "Öğrencilerimiz Gazze saldırılarının yıldönümü dolayısıyla orada bulunan kardeşlerimize yardım amaçlı burada bir satış gerçekleştirdiler. Bu satışlardan elde edilen gelirler de yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden 16 yaşındaki Mustafa Alptürk Altundaş, "Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırıma karşı biz de bir tepki olarak bunu yapmayı düşündük. Limonata satıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirle Gazze'deki çocuklara yardım etmeyi düşünüyoruz. Çok üzülüyorum, 50 bin kadın, çocuk hiç ayırt etmeden hepsini öldürüyor İsrail, zulme karşıyız." dedi.

15 yaşındaki Elif Nisa Köse ise soykırımın bir yıldır sürdüğünü anımsatarak, "Bugün tam 1 yıl oldu. Biz de bu bilinci okulumuzdaki öğrencilere aşılamak için bugün burada bir etkinlik yaptık. Sadece bu etkinlikle kalmadık, okulumuzda bir sürü konferanslar düzenliyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Gazze'ye yardım amaçlı bir meyve suyu, simit satış etkinliğimiz oldu. Öğrencilere bu bilinci aşılamak bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü çok önemli ve maneviyat açısından bizim için çok değerli. Buradan elde edeceğimiz geliri Gazze'deki çocuklara, kadınlara, orada ihtiyaç sahibi olan herkese yollamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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