Amasya'da Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı İçin Bando Takımı Kurdu

Amasya'da köy okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için okulda bando takımı oluşturdu.

Merkeze bağlı Ovasaray köyünde ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bando takımı kurmak istediklerini okul yönetimine bildirdi.

Okul yönetiminin öğrencilerin isteklerini olumlu karşılaması üzerine bando takımı kurulması için çalışmalara başlanıldı.

Diğer okullardan bando malzemelerini tedarik eden okul yönetimi, 20 kişilik bir bando takımı kurdu.

Ders aralarında ve boş zamanlarında öğretmenleri eşliğinde çalışmalara başlayan öğrenciler iki ay içinde hazırlıklarını tamamladı.

Yürüyüş ve kahramanlık marşlarını çalan öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.

Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklar

Okul müdürü Yavuz Kazancı, AA muhabirine, bando çalışmalarının öğrencilerin derse ve okula olan ilgilerini de artırdığını söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarına tam destek verdiklerini ifade eden Kazancı,"Öğrencilerimizin sosyal ve sanatsal gelişimlerine de katkı sağlayacağını ve sorumluluk duygularını artıracağını düşündüğümüzden böyle bir oluşumu biz de büyük bir memnuniyetle karşıladık. Öncelikle özgüven ve ekip ruhu ile ve onların disiplin, sabırla çalışmaları neticesinde 2 aylık süre zarfında buraya kadar getirdik. Çocuklarımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla, bando takımımızla kutlayacak" diye konuştu.

Bando takımında bulunan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Yağmur Şilli ise "İki ay önce bando çalmak için hocalarımıza danışmıştık. Hocalarımız da bizi kırmadılar, çalışmaya başladık. Bu zamana kadar geldik, çok da iyi çalıştık. Çok da güzel çalıyoruz. Hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için hem de diğer bayramları kutlamak için güzel bir takım kurduk." ifadesini kullandı.

8. sınıf öğrencileri Nisanur Boz ve Boran Vural da bando takımında yer aldıkları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bando çalacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.