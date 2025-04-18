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Amasya'da Nisan Ayında Nadir Görülen Kar Ruloları Oluştu

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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Dereli Ormanı'nda Nisan ayında beklenmedik kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu. Bu doğal oluşumlar, rüzgar ve diğer doğal etkenlerin bir araya gelmesiyle meydana geliyor.

Amasya'da Nisan'da 'kar ruloları' görüntülendi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Dereli Ormanı'nda Nisan ayında beklenmedik şekilde yağan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu. İnsan eli değmemiş bölgede Şubat ve Mart aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Doğada nadir görülen kar rulolarının güzelliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Hasan Hüseyin Çelik, "Ben Nisan'da pek olduğunu görmedim. Birde bu Dereli'nin yaylalarında kar ruloları oluşuyor. Onlarda böyle gül şeklinde oluyor. Onlarda bizi şaşırttı yani. Kar ruloları yukarıdan aşağıya yuvarlanarak top halinde oluyor sonra yuvarlana yuvarlana aşağıya gidiyor" dedi.

Kar ruloları ava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hala yapışkan olduğu şartlarda oluşan kar ruloları, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla büyüyor. Doğada çok ender rastlanan bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor. Kar ruloları, bölgeye tesadüfen giden gezginler tarafından da görüntülenmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Güncel
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