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Amasya'da Nadir Doğa Olayı: Kar Ruloları Yeniden Görüldü

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Dereli Yaylası'nda, nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası ender görülen kar ruloları oluştu. Bu doğal olay, hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaşması ve rüzgarın etkisiyle meydana geliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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