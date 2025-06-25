Amasya'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Amasya'nın Ovasaray köyünde çıkan yangında, Hamit Çıtır'a ait tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

AMASYA'nın Ovasaray köyünde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ovasaray köyündeki müstakil bir evde çıktı. Hamit Çıtır'a ait boş durumdaki tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber – Kamera: Amasya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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