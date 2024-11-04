Amasya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Gözlek köyünde Perihan Çatan'a ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.