Amasya'da Müstakil Evde Yangın: Bir Ev Kül Oldu
Amasya'nın Savadiye Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak bir ev kullanılamaz hale geldi.
AMASYA'da müstakil bir evde çıkıp, bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinin çatısı yandı.
Savadiye Mahallesi'nde Bayram Koç'a ait tek katlı müstakil evde bu sabah yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, bitişiğindeki Rıza Koç'un evinin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Koç'un evi kullanılamaz hale gelirken, diğerinin ise çatısı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA