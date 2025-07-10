Amasya'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Merzifon Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şubesi tarafından, Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları, Tuncer Basmacı ve Remzi Hökelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Basmacı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin hak katında kabul olmasını diliyor, aşure ikramımıza katılarak birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."dedi.