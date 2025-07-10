Amasya'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı

Amasya'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinlikte yer alan Belediye Başkan Yardımcıları, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Merzifon Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şubesi tarafından, Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları, Tuncer Basmacı ve Remzi Hökelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Basmacı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin hak katında kabul olmasını diliyor, aşure ikramımıza katılarak birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."dedi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takım'ın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.