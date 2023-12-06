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Amasya'da muayene sırasında hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı

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Amasya'da muayene sırasında hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında durdurdukları İran plakalı tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmeni yakaladı. Muayene için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen düzensiz göçmenlerden 2'si buradan kaçtı. Kaçan 2 göçmen polis ekipleri tarafından, kısa süre içinde yakalandı. Göçmenlerin hastaneden kaçış anı ve polislerin peşlerinden koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da muayene sırasında hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında durdurdukları İran plakalı tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muayene için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen düzensiz göçmenlerden 2'si buradan kaçtı.

Kaçan 2 göçmen polis ekipleri tarafından, kısa süre içinde yakalandı.

Göçmenlerin hastaneden kaçış anı ve polislerin peşlerinden koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Amasya Göçmen İran Güvenlik Güncel Haberler

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