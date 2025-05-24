Amasya'da Motosikletin Hafif Ticari Araçla Çarpması Sonucu Yaralanma

Amasya'da Motosikletin Hafif Ticari Araçla Çarpması Sonucu Yaralanma
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Amasya'da bir motosiklet, yavaşlayan hafif ticari araca çarptı. Telefona baktığı iddia edilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da yavaşlayan hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Telefonuna baktığı iddia edilen motosikletli yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidine gelmeden yavaşlayan Şahabettin Ö. idaresindeki 55 EA 263 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen ve telefonuna baktığı iddia edilen Mert Hüseyin Ş. yönetimindeki 05 ABV 436 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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